В подмосковном бассейне «Строитель» состоятся первые соревнования по плаванию

После проведенного капремонта спорткомбинат «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа открыл свои двери для любителей спорта в конце прошлого года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт был проведен в рамках госпрограммы Московской области и полностью преобразил здание. Теперь оно соответствует единому стандарту объектов спорта в Подмосковье.

В здании заменили все инженерные сети и оборудование, сантехнику, установили новые окна и двери, провели ремонт помещений аквазоны, создали новые зоны для занятий различными видами спорта, выполнили фасадные и кровельные работы, благоустройство прилегающей территории.

Сейчас здесь тренируются воспитанники Центральной спортивной школы № 1. Юные пловцы готовятся к окружным соревнованиям, которые пройдут здесь в феврале.

В 2025 году в Подмосковье планируется провести капитальный ремонт 9 объектов спорта в Сергиевом Посаде, Электростали, Люберцах, Лыткарине, Егорьевске, Воскресенске, Клину, Шаховской, Орехово-Зуевском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.