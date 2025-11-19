В подмосковной Балашихе открыли памятник комментатору Василию Уткину

На месте захоронения известного спортивного комментатора Василия Уткина установили красивый мемориал с его цитатами с матчей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спортивный комментатор Константин Генич.

«Васе сделали красивый памятник. Сегодня открыли», — написал Генич.

Мемориал украшен высказываниями Уткина, звучавшими во время его футбольных репортажей. Одна из фраз звучит как: «Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими».

Уткин ушел из жизни 19 марта 2024 года, ему было 53 года. За свою карьеру он комментировал четыре решающих матча Лиги чемпионов, а также множество игр чемпионатов мира и Европы. В 2004 и 2005 годах он был удостоен премии ТЭФИ как «Лучший спортивный комментатор».

Начиная с 1996 года, Уткин работал на многих Олимпийских играх, включая Игры в Атланте (1996), Нагано (1998), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008) и Лондоне (2012). В период с 2010 по 2015 годы он занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Весной 2025 года стало известно, что семья покойного Уткина не может поделить между собой его многомиллионное наследство. Среди имущества — квартиры, дом и автомобили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.