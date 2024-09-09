В Подмосковье завершился III этап международной парусной регаты

В городском округе Мытищи завершился III этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Соревнования проходили в акватории Пестовского водохранилища с 5 по 8 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отсутствие стабильного ветра не позволило гоночному комитету дать старты на воде, но участники успели посоревноваться в мини-турнире по виртуальной регате, показать мастерство в командных матчах по водному полу и настольному теннису, а также обсудить теорию на семинаре по правилам парусных гонок с главой коллегии ампайров Невеном Бараном.

7 сентября прошли детские соревнования Tenzor Cup Junior, собравшие рекордное количество участников. 31 ребенок и 12 родителей соревновались в эстафетах на воде на «Оптимистах» и сапах.

«Дети должны были так разместиться в лодке, чтобы не было дифферента и крена на нос или корму. Лучше всех это получилось сделать у команды «Патриот-спорт» — они максимально быстро двигались. Вторые у нас, как ни странно, команда «Форельки» — они самые младшие, отчаянно боролись, и у них все получилось. Всего 1 очко им уступила команда «Виктория», — отметила руководитель соревнований и тренер Мария Фролова.

По итогам проведенной регаты определились 20 сильнейших по рейтингу команд, получивших право на участие в гранд-финале турнира, который пройдет в Сочи с 7 по 10 ноября, а также топ-16 команд, прошедших отбор на чемпионат Sailing Grand Prix 2024.

Бронзовый кубок общего зачета после трех этапов завоевала интернациональная команда «ZID art Sailing Team» (Зоран Паунович, Константин Беспутин, Даниил Банаян, Дастин Бальдевайн). Второе призовое место у команды «BARS Sailing Team» (Максим Батраков, Егор Зуев, Илья Полищук, Богдан Бабенко). И золотой кубок второй год подряд достался команде «АХМАТ» (Александр Божко, Хасан Хаджиев, Рамиль Шафигуллин, Роман Константинов и Евгений Егоров).

Поддержку турниру оказывает министерство физической культуры и спорта Московской области, министерство культуры и туризма Московской области, всероссийская Федерация парусного спорта, проектный офис «Года семьи 2024». Генеральными партнерами серии выступают компании Tenzor Consulting Group, «СберСити» и «ПЭК».

Третий этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 прошел с 5 по 8 сентября. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.