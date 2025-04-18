В Подмосковье завершились соревнования специальной олимпиады по волейболу

В городском округе Щелково состоялись соревнования по волейболу специальной Олимпиады Московской области. Участниками стали команды девяти учебных заведений Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В возрастной группе спортсменов 12-15 лет победителем стала команда школы-интернат «Абсолют» из городского округа Серпухов, второе место заняли волейболисты из Глуховской школы-интернат № 2 Богородского городского округа, а замкнули тройку лидеров представители ФСКИ «Равные возможности» из городского округа Серпухов.

В возрастной группе спортсменов 16 лет и старше места на пьедестале распределились следующим образом: золотые медали завоевали спортсмены из школы-интернат «Абсолют», второе место у Клеменовской школы-интернат из муниципального округа Егорьевск и бронзовые награды на счету Глуховской школы-интернат № 2.

Соревнования прошли на спортивной базе ФОК УСК «Подмосковье» 16 апреля. Турнир организован региональным отделением общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» по Московской области совместно с министерством физической культуры и спорта Московской области в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.