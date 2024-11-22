В Подмосковье стартует серия мастер-классов школьной лиги

В ноябре стартует серия мастер-классов и встреч амбассадоров школьной лиги Московской области с участниками проекта. Первая тренировка школьников состоится с чемпионкой России по волейболу, а вторая — с известным футболистом, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мастер-класс от чемпионки России по волейболу, призера Кубка мира, игрока команды «Заречье-Одинцово» Марии Халецкой состоится в Одинцове 26 ноября в Доме культуры «Горки-10». В тренировке примут участие команды мальчиков и девочек образовательного центра «Багратион» и школы английского языка «Логос».

28 ноября в спортивном комплексе «Гучково» в Истре профессиональными секретами с юными спортсменами поделится экс-капитан сборной России по футболу, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, лучший футболист России 2012 и 2013 годов, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 в составе национальной сборной Роман Широков. Участниками станут школьники Павловской СОШ, Технолицея им. В. И. Долгих, Дедовской СОШ № 1, СОШ им. Л. М. Доватора, СОШ им. А. П. Белобородова и Лицей г. Дедовск.

Кроме тренировок амбассадоры разберут командную тактику, поработают над техникой спортсменов, дадут интервью представителям медиа-центров школьной лиги и раздадут автографы.

В первом сезоне единой школьной лиги Московской области состоится более пяти тысяч соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Концепция единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.