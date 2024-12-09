В Подмосковье стартовал сезон мастер-классов от звезд спорта

Титулованные российские спортсмены Александр Панжинский и Сергей Коньков провели мастер-классы для всех желающих на площадке ТРК VEGAS Кунцево в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вице-чемпион Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский провел для всех гостей мероприятия авторскую разминку и раскрыл любителям лыжных гонок секреты своей техники. Также двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков на катке торгового центра поделился со всеми участниками мастер-класса своим профессиональным опытом игры в хоккей. Гости мероприятия лично пообщались с Сергеем Коньковым и Александром Панжинским, получили автографы и сделали с ними памятные фото.

Кроме того, все желающие приняли участие в эстафетах и конкурсах, за победу в которых вручались памятные подарки, а также испытали удачу в розыгрыше призов на спортивном «колесе фортуны». На территории региона открытые тренировки в таком формате проводились впервые.

В текущем зимнем сезоне программа спортивных мероприятий в Подмосковье дополнилась новым уникальным проектом: серией мастер-классов от прославленных спортсменов. Мастер-классы со звездами спорта будут проходить до конца сезона бесплатно и без ограничений по возрасту. Принять участие в них могут все желающие.

Мероприятие организовано в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.