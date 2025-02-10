В Подмосковье стартовал финал регионального этапа школьной баскетбольной лиги

10 февраля в Мытищах стартовал финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». За главный трофей турнира вступили в борьбу 16 команд (8 мужских и 8 женских), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В спортивном комплексе «Строитель» первыми на паркет вышли юноши из Мытищ и Химок. Также за золотые медали будут бороться коллективы из Раменского, Орехово-Зуева, Люберец, Видного, Одинцова и Жуковского. Первыми среди девушек сыграли матч представители Раменского и Химок. За первое место в этой категории еще сыграют команды из Балашихи, Мытищ, Люберец, Павловского Посада, Наро-Фоминска и Серпухова.

Игры проходят с 10 по 17 февраля. В заключительный день чемпионата будут определены победители и призеры регионального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» Московской области, которые представят регион на всероссийском этапе соревнований.

В сезоне 2024/2025 чемпионата приняли участие 471 сборная общеобразовательных организаций из 41 городского округа Подмосковья. В топ-3 по количеству представленных в сезоне команд вошли городские округа Балашиха (50 команд), Сергиево-Посадский (44 команды), Дмитровский и Пушкинский (по 35 команд).

По условиям лиги все игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте от 12 до 17 лет (рожденные после 1 сентября 2006 года). Соревнования проходят между командами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на территории учебных заведений Московской области.

Впервые проект «КЭС -БАСКЕТ» был реализован на территории Московской области в сезоне 2022/2023. В первом розыгрыше чемпионата приняли участие 126 школ из 6 городских округов Подмосковья.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава региона сообщал, что в Подмосковье развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.