В Подмосковье состоялся киберспортивный турнир по UFC-4
Фото - © Здание д. Ерново МБУ "ДК им. В.Н. Леонова"
В Зарайске прошел захватывающий киберспортивный турнир по UFC-4, который привлек внимание не только участников, но и зрителей из д. Ерново и окрестных районов. Мероприятие прошло в МБУ «ДК им. В. Н. Леонова» и собрало множество любителей видеоигр, желающих увидеть, кто из игроков станет обладателем титула лучшего в этой популярной дисциплине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Турнир стал настоящим праздником для поклонников киберспорта. Игроки продемонстрировали свое мастерство, реакцию и отличное владение джойстиком, что сделало каждое сражение зрелищным и динамичным. Участники проявили невероятную концентрацию и стратегическое мышление, что добавило интриги в каждый бой. Все сражения были непредсказуемыми и фееричными, и зрители с нетерпением следили за каждым ходом.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
- 1 место — Алексей Соловьев;
- 2 место — Мирослав Седов;
- 3 место — Станислав Поляков.
Организаторы турнира выражают благодарность всем участникам за активность и зрителям за поддержку. Это мероприятие не только способствовало развитию киберспорта в нашем регионе, но и создало атмосферу дружбы и соперничества среди игроков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.