В Подмосковье состоится забег «5 верст Котельники Кузьминский» 11 января

Как правило, участники берут с собой горячий чай и угощения, чтобы подкрепиться после пробежки. В этот раз после забега они также планируют отправиться покормить птиц.

Бегуны встречаются у арки в Кузьминском лесу, напротив дома по адресу: г. Котельники, мкр. Белая дача, д. 62. Разминка начнется в 8:45, старт забега — в 9:00.

Кроме того, участники «5 верст Котельники Кузьминский» напоминают, что им всегда требуется помощь волонтеров. В команду приглашают маршалов, фотографов и тех, кто будет проводить разминки для бегунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.