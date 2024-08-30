В Подмосковье прошел мастер-класс по боксу для детей из Курской области

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold (2021) Роман Андреев провел мастер-класс для детей из Курской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча со знаменитым спортсменом, а также любительское состязание «Русский шапочный бой» прошли в городском округе Пушкинский. Участниками мероприятия стали более 140 детей, которые проживают в пункте временного размещения в Подмосковье. Самому маленькому из них всего четыре года.

В рамках мастер-класса титулованный боксер Роман Андреев поделился с юными гостями региона секретами боксерских навыков, рассказал о своем пути к вершинам спорта, раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

Организаторами мероприятия выступили СШОР по боксу Московской области, комитет семей воинов отечества, общероссийская организация «Офицеры России» и религиозная община мусульман Орехово-Зуевского округа.

Мастер-класс от чемпиона мира по боксу и шапочные поединки прошли 27 августа на территории детского оздоровительного лагеря «Родник» в Пушкине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.