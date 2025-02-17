В Подмосковье прошел финал ледового спидвея

Стадион «Зоркий» в городском округе Красногорск 15 и 16 февраля принял суперфинал чемпионата России по мотогонкам на льду, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования, по традиции ставшие точкой притяжения для многих поклонников ледовых гонок, завершились зрелищными заездами и награждением чемпионов.

В течение 2-х дней за победу и титул лучшего гонщика личного чемпионата страны боролись 16 сильнейших спортсменов. Полные трибуны зрителей, которые стали свидетелями крутейших разворотов, азарта, скорости и невероятного мастерства на ледовой трассе.

По итогам соревнований: Никита Богданов — Чемпион России по мотогонкам на льду и действующий обладатель титула; Дмитрий Хомицевич — вице-чемпион, серебряный призер; Игорь Коннов — бронзовый.

Победа в копилке Никиты Богданова в рамках Чемпионата России по мотогонкам стала уже 4-й.

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