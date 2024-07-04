В Подмосковье пройдет второй этап парусного турнира Tenzor International Cup

В подмосковном Пестово с 12 по 14 июля состоится второй этап Международных парусных соревнований Tenzor International Cup — регата имени Георгия Шайдуко. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Просторная акватория Пестовского водохранилища на три дня станет местом действия зрелищных водных баталий. Участников ждут короткие гонки с пересадками с прямым судейством на воде. При благоприятных ветровых условиях зрители и гости регаты смогут увидеть более 20 стартов, в том числе среди совсем юных любителей парусных гонок.

​В регате имени Георгия Шайдуко примут участие более 30 команд и свыше 150 яхтсменов из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении, Киргизии и из других стран, в том числе спортсмены олимпийских сборных команд разных поколений, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

​Также для взрослых и детей подготовлена насыщенная береговая программа: мастер-классы для всех желающих, DJ миксы и многое другое.

Первый этап турнир Tenzor International Cup также прошел в акватории Пестовского водохранилища с 30 мая по 2 июня и открыл не только летний парусный сезон, но и программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

​Место проведения: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Румянцево, Пестовская улица, яхт-клуб «Tenzor Sailing Club» (Пестовское водохранилище).

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.