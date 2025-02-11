В Подмосковье пройдет масштабная акция «Быть здоровым – это модно!»

В Красногорске на площади дома культуры «Подмосковье» 22 февраля пройдет международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!». В режиме телемоста участниками мероприятия станут 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Акция приурочена к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Участие в ней примут более 50 городов Российской Федерации, а также Республика Нигерия, Республика Замбия, Аргентинская республика, Республика Чили (два города), Республика Южная Осетия, Королевство Испания, Государство Палестина, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка и другие под флагами своих государств.

Мероприятие будет включать ряд «инсталляций», направленных на патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни и обширную программу для участников и зрителей. В каждом городе будет представлена информация о спортсменах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, показаны хроники войны, а также приглашены ветераны.

На площади в Красногорске будут работать интерактивные площадки, а именно: шахматная зона, зона довоенной подготовки, соревнования по подтягиваниям, пегборду, брусьям и на самый сильный удар по груше (лучший получит 10 000 руб. в каждом из конкурсов), разборка и сборка автомата (победитель получит 10 000 рублей), зимний командный турнир по кроссфиту, бесплатная полевая кухня и многое другое.

Гостем акции будет заслуженный артист РФ, депутат Государственной думы Денис Майданов, который исполнит песню «Флаг моего государства» на главной площадке акции в Красногорске.

Кульминацией данного события станет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от пяти лет и старше.

Для участия в массовом обливании и турнире по кроссфиту необходимо оставить заявку на сайте в разделе «Регистрация участника».

Участие полностью бесплатное. Запись будет проходить до 20 февраля, но может закончиться раньше из-за ограниченного количества мест. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 562-42-26.

Организатор акции — спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК». В период с 2016 по 2024 год уже проведено 12 спортивно-патриотических акций «Быть здоровым — это модно!».

Место проведения: г. Красногорск, улица Ленина дома 3 (площадь возле ДК «Подмосковье»).

Время проведения:

12:30 — телемост с участниками мероприятия;

13:55 — массовое обливание.

Акция организована при поддержке министерства спорта России в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.