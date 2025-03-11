В Подмосковье пройдет юбилейный Всероссийский турнир по боксу

С 14 по 18 марта в городском округе Балашиха состоятся традиционные XXV Всероссийские соревнования по боксу на призы Виктора Агеева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир традиционно объединит сильнейших боксеров со всех регионов нашей страны. Московскую область представят более 50 спортсменов. Победа на данных соревнованиях подразумевает выполнение норматива на присвоение спортивного звания «Мастер спорта РФ».

​В качестве почетных гостей турнир планируют посетить прославленные спортсмены, общественные деятели, а также артисты театра и кино. Среди них олимпийский чемпион по боксу, многократный чемпион мира и Европы, чемпион мира по версиям WBA и WBC Александр Поветкин, многократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу и боксу Светлана Кулакова, чемпион мира по боксу по версиям WBA Gold и WTKF Роман Андреев, чемпион мира по боксу по версии IBF Роман Кармазин, многократный чемпион Японии и Азии по боксу, чемпион мира по версиям IBO и WBA Александр Бахтин и двукратный чемпион Европы, заслуженный тренер СССР, кавалер ордена Почета Виктор Агеев, а также другие гости мероприятия.

​Дата проведения: с 14 по 18 марта 2025 года.

​Место проведения: Московская область, город Балашиха, улица Парковая, дом 2, ледовый дворец «Арена Балашиха имени Ю.Ляпкина», восточная трибуна (2 этаж).

​Программа соревнований:

14 марта, 13:00 — торжественная церемония открытия турнира;

15 марта, 12:00 — предварительные поединки;

16 марта, 12:00 — предварительные поединки;

17 марта, 12:00 — поединки за выход в финал;

18 марта, 17:00 — финальные поединки, церемония награждения.

​Всероссийские соревнования по боксу на призы Виктора Агеева проводятся в Балашихе с 2001 года. Турнир проходит на уровне класса «А» — это значит, что к участию допускаются сильнейшие боксеры со спортивным разрядом не ниже «кандидата в мастера спорта». Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.