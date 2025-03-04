В Подмосковье пройдет финал Кубка России по конькобежному спорту

С пятницы по воскресенье — 7, 8 и 9 марта — на льду Конькобежного центра «Коломна» пройдет финал Кубка России по конькобежному спорту, который станет развязкой кубковой серии сезона 2024-2025, сообщает пресс-служба администрации округа.

За плечами лучших конькобежцев страны четыре пройденных этапа: два на крытых катках в Коломне и Челябинске, а также два на открытых, в Санкт-Петербурге и Кирове. На протяжении сезона спортсмены поддерживали высокий уровень готовности, чтобы от этапа к этапу набирать очки на дистанциях.

«На финале в Коломне в каждой дисциплине будут начисляться двойные очки, поэтому расклад среди лидеров может поменяться в любой момент. Приглашаем всех любителей конькобежного спорта поболеть за любимых спортсменов. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте Союза конькобежцев России», — отметили организаторы стартов.

Жители и гости Коломны могут поболеть за спортсменов на трибунах Конькобежного центра.

Вход на турнир для всех зрителей — бесплатный (6+).

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