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В Подмосковье будут развивать спортивное программирование

Технологический университет им. А. А. Леонова стал опорным вузом по развитию спортивного программирования в Подмосковье. Преподаватель вуза, директор института инфокоммуникационных систем и технологий Игорь Парафейников назначен на должность президента федерации спортивного программирования Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

Главная цель федерации — развитие спортивного программирования как национального вида спорта, привлечение к обучению и работе в этой сфере молодежи. Теперь эти задачи будут выполняться совместно с королевским университетом.

Среди планов на ближайшее будущее — создание нескольких лиг спортивного программирования — школьного, студенческого и старшего возраста, а также проведение соревнований различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.