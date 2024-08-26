В Подмосковье 31 августа пройдет финальный турнир по плаванию на открытой воде

В Рузском городском округе на Озернинском водохранилище 31 августа пройдет финальный летний турнир по плаванию на открытой воде в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования состоятся в рамках международного Кубка чемпионов Swimcup. Участники заплывов по одному из самых чистых и живописных водоемов Московской области будут соревноваться на дистанциях 1000 м, 1852 м и 5000 м, а также попробуют свои силы в эстафете 3 по 300 м. Самые выносливые смогут преодолеть дистанцию 10 км с индивидуальным сопровождением (два круга по 5 км с лимитом времени 4 часа 30 минут). Стартово-финишная зона будет располагаться на живописном пляже «Ice Пляж».

Зарегистрироваться на заключительный летний турнир можно на сайте.

«Мы приближаемся к финалу летних стартов на открытой воде в Подмосковье. Закрывать сезон будем 31 августа на одном из самых чистых и красивых водоемов Московской области — Озернинском водохранилище. В турнире примут участие все лидеры этого яркого и запоминающего сезона. Уверен, что этот старт станет одним из самых значимых и многое определит в итоговой таблице сезона», — комментирует многократный чемпион мира по плаванию, организатор стартов Евгений Безрученко.

Для заключительного старта сезона организаторы подготовили для всех участников и гостей соревнования сюрприз — заплывы на сапбордах, которые будет сопровождать чемпионка мира по сапбордингу Ольга Меркулова. Участие бесплатное, но с предварительной регистрацией на сайте.

На территории Московской области в текущем летнем сезоне прошло уже пять турниров Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали суммарно более 2 тыс. любителей плавания. В заплывах участвовали признанные спортсмены: чемпион мира в категории «мастерс» Дмитрий Филиппов, чемпион России Дмитрий Баренин, серебряный призер чемпионата России на короткой воде Денис Гладченко, заслуженный мастер спорта Анна Артемова и многие другие.

Старты международной серии Swimcup на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».​

Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробно о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ. ( https://runningmr.ru/ ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.