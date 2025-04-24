В Подмосковье 25 апреля состоится финал соревнований «Юный шашист»

12 команд из 12 муниципальных и городских округов Подмосковья определят победителя командных соревнований среди дошкольников «Юный шашист». Финал пройдет 25 апреля в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие юные спортсмены от 5 до 7 лет, всего 4 человека в каждой команде. За победу будут бороться: СШОР № 13 им. Джанибекова (Щелково), Шеметовская СОШ (Сергиев Посад), Гимназия № 17 (Мытищи), Белоомутская СОШ № 1 (Луховицы), СОШ № 9 (Ступино), Лицей № 5 (Зарайск), Детский сад № 17 (Красногорск), Гимназия № 1 (Руза), Гимназия Святителя Василия Великого (Одинцово), Гимназия № 4 (Лыткарино), СОШ № 6 (Жуковский) и Гимназия № 5 (Дзержинский).

Матчи пройдут на базе дошкольного отделения «Лесная сказка» СОШ № 9. Торжественное открытие состоится в 11:30.

С 13 февраля по 27 марта проходил отборочный этап московских областных командных соревнований среди дошкольников «Юный шашист». В турнире приняли участие все городские и муниципальные округа Московской области: 185 дошкольных команд и 740 участников. Команды — победители отборочного этапа прошли в следующий этап. Полуфинал проходил в конференциях — «Запад», «Юг», «Север» и «Восток». В финал вышли 12 команд: по три из каждой конференции по итогам соревнований.

Московские областные командные соревнования среди дошкольников «Юный шашист» проводятся с 2024 года. Отборочный и полуфинальный этап традиционно проходит в дистанционном формате на игровой платформе. В финале юные шашисты сражаются в очном формате для определения команды-победителя.

Организаторами соревнований выступают: министерство физической культуры и спорта Московской области, министерство образования Московской области и Федерация шашек Московской области. Мероприятие проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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