В Павловском Посаде состоялась велогонка

сегодня в 12:34

В Павловском Посаде прошла велогонка, объединившая любителей велоспорта со всей Московской области. Мероприятие прошло на территории Ледовой арены, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кросс кантри гонка с выбыванием состоялась впервые в Московской области.

Райдеры приехавшие в наш город испытали себя на увлекательной трассе с крутыми спусками, изобилующими поворотами, затяжными подъемами и массой естественных препятствий.

«Замечательная атмосфера, было тяжело и весело. Познакомились и успели подружиться с райдерами из других городов. Мы классно прокатились не велосипедах! Обязательно еще приедем в Павловский Посад», — отметили участники велогонки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.