В Павловском Посаде прошел традиционный 53-ий туристический слет

С 25 по 27 июля на Павлово-Посадской земле состоялся долгожданный 53-й туристический слет, объединивший 12 сильных и талантливых команд из разных уголков Московской области и Москвы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы и участники создали по-настоящему яркое и незабываемое мероприятие, насыщенное спортивным азартом, творческими выступлениями и традициями туристической жизни.

В слете приняли участие около 400 человек, которые доказали, что командный дух, взаимовыручка и любовь к природе способны творить настоящие чудеса. За два дня слета команды соревновались в спортивных дисциплинах, креативных заданиях и даже демонстрировали кулинарное мастерство в приготовлении блюд на костре — целый калейдоскоп событий подарил всем участникам незабываемые эмоции.

1 место заняла команда «Юность», а на 2 месте — команды «Физруки и Ко» и «Лавиноопасные»

«Мы поздравляем победителей с их триумфом! Все команды достойно проявили себя, продемонстрировав высокий уровень подготовки и настоящую сплоченность.

Отдельные слова благодарности хочется сказать судьям, волонтерам и организаторам. Именно их огромные усилия, профессионализм и вклад души сделали этот турслет таким особенным и насыщенным.» — сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

анее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.