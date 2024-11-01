В Павловском Посаде 23 ноября состоится турнир по большому теннису

23 ноября в Павловском Посаде состоится парный турнир по теннису, в категориях Мастерс и Тур, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вот уже более 5 лет в Павловском Посаде существует и активно развивается Федерация тенниса. Турниры разных уровней проводятся в городском округе на гостеприимных кортах академии тенниса «Максим». Показать свое мастерство сюда приезжают спортсмены из разных уголков России.

Для любителей большого тенниса данный турнир проводится ежегодно. Победители получат призы от общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“.

Все желающие принять участие в турнире могут пройти регистрацию, которая открыта с 1 ноября. На турнире будут присутствовать почетные гости, а также выступление коллективов городского округа. Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.