В парке Воскресенска прошел легкоатлетический забег

В парке усадьбы «Кривякино» городского округа Воскресенск состоялся юбилейный легкоатлетический пробег «Воскресенская верста». Это уникальное соревнование на дистанцию, равную старинной русской мере длины — 1066,8 метра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году на старт вышли более 400 человек самых разных возрастов. Разница между самым юным и самым опытным участниками составила 78 лет: трехлетний Степан Салов смело преодолел дистанцию наравне с 81-летним Сергеем Байдаковым. Этот факт лучше всего доказывает, что для любви к спорту нет никаких преград.

Помимо самого забега, гостей и участников ждала насыщенная программа: творческие мастер-классы, фотовыставка, игровые зоны с аэрохоккеем и настольным теннисом. На ярмарке можно было приобрести сувениры ручной работы.

Праздник бега в очередной раз объединил поколения, подарил всем заряд бодрости и веру в свои силы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.