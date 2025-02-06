В парке Солнечногорска пройдет общеобластное мероприятие «Спорт для всех»

8 и 9 февраля в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска проведут различные активности для всей семьи в ходе общеобластного мероприятия «Спорт для всех». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начать выходной посетители парка смогут с семейной зарядки, а в течение дня посоревноваться в спортивной эстафете и сделать памятные снимки в фотозоне. В программе на воскресенье — скандинавская ходьба совместно с участниками клуба «Активное долголетие» и хоккейные матчи команд Солнечногорска. Для юных творческих натур проведут мастер-класс по созданию открытки с культурным кодом «Коты Васи Ложкина».

«Это замечательная возможность весело провести время всей семьей, поучаствовать в активных мероприятиях и укрепить здоровье. Также поболеть за наши хоккейные команды, которые продемонстрируют нам зрелищную игру и соревновательный дух», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Систематические и общеобластные мероприятия в парках проводят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.