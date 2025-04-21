В парке Раменского прошла тренировка-забег

Забег Testdrive впервые состоялся в Раменском 20 апреля. Он не носил соревновательный характер, а позволил участникам проверить себя и получить рекомендации перед марафонами. Присоединиться смогут и новички, и «прокаченные» бегуны. Забег стал одним из этапов подготовки к марафону в Казани, в котором примет участие большинство участников забега, сообщает пресс-служба администрации округа.

Его организаторами стали чемпион мира по спортивной аэробике, мастер спорта России международного класса Василий Козырев и Клуб любителей бега «Сатурн».

Кроме того, testdrive поможет новичкам понять, что такое массовый забег.

Бегуны из разных муниципалитетов Московской области преодели выбранную дистанцию по лыжероллерной трассе. Для нее характерен уникальный ландшафт с подъемами и спусками. Опытные участники пробежали 4 круга (10 км) или 2 круга (5 км), а новички — 1 км под руководством пейсмейкеров, то есть профессионалов, которые зададут темп и поддержат участников. Также состоялся детский забег «Обгони чемпионов» на дистанцию 500 м.

Для участников забегов был приготовлен горячий чай с выпечкой, а по окончании соревнований между ними была проведена лотерея с призами от спонсоров. Главным призом стала поездка в Туапсе на двоих.

На старт каждой из дистанций выходило примерно 100 человек. Все они получили памятные медали участников соревнований.

Обслуживать турнир помогали ребята из организации «Волонтеры Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.