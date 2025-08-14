В парке Подольска 16 августа пройдет спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц»

сегодня в 12:37

В субботу в парке имени Виктора Талалихина в Подольске пройдет спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц». В программе спортивные турниры и различные активности, модные музыкальные треки от диджея и выступление автора хита «Я сам решу» Йовича. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К празднику присоединятся именитые спортсмены Виктор Кейру, Николай Падиус, Антон Понкрашов, Владислав Самокатчик, Константин Андреев и многие другие.

В программе соревнования по баскетболу 3Х3, скейтбордингу, самокатному спорту, BMX. Всей семьей можно будет поиграть в настольный теннис. Пройдут показательные выступления профессиональных спортсменов. Обычные мальчишки и девчонки смогут покататься на новой оборудованной трассе на самокатах и скейтах.

Фестиваль начнется в 10:00 и завершится в 22:00. Вход свободный для всех желающих в возрасте 0+.

Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно заранее заполнить анкету.

Фестиваль пройдет в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.