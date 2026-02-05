В Орехово-Зуевском округе 7 февраля пройдет акция «Спорт для всех»

Областная акция «Спорт для всех» состоится 7 февраля в парках Орехово-Зуевского округа. В программе — зарядки, спортивные эстафеты, мастер-классы и встречи со спортсменами, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

7 февраля в парках Орехово-Зуевского округа пройдет областная акция «Спорт для всех». В Парке 30-летия Победы мероприятия начнутся с зарядки «Зимнее утро», затем состоится лыжная эстафета, мастер-класс по биатлону «Школа чемпионов» и показательные выступления по фигурному катанию «Юные звездочки» на ледовом катке. Также запланирована встреча с известным спортсменом.

В парке «Дулевский» акция стартует с разминки «Вдох глубокий, руки шире!». В программе — интерактивная игра «Лучший снайпер», спортивные эстафеты и тренировка по футболу от «Школы чемпионов».

Подробности о мероприятиях размещены в афишах парков. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее в Орехово-Зуеве прошел мастер-класс Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина», в котором приняли участие около 20 детей под руководством Вадима Краснослободцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.