В Орехово-Зуеве впервые состоится мероприятие КультПросветЗабег

23 августа в Орехово-Зуеве впервые пройдет КультПросветЗабег. Уникальный и увлекательный маршрут по знаковым местам Ликино-Дулева: завод ЛиАЗ, текстильная мануфактура А. Смирнова, казармы и фубры, Дулевский фарфоровый завод. У каждого будет аудиогид с рассказами о том, что встретится на пути, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Протяженность маршрута 5 км, но эту дистанцию не обязательно преодолевать в спортивном темпе, можно быстрым шагом. Такой формат максимально подходит для активной прогулки всей семьей. Каждый участник, дошедший до финиша, получит памятную медаль.

КультПросветЗабег – не соревнование на скорость. Для жителей Ликино-Дулева – это возможность под новым углом взглянуть на родной город, а для гостей – необычный способ познакомиться с фарфоровой столицей Подмосковья.

Регистрация на мероприятие обязательна и доступна по ссылке: https://clck.ru/3NbJvJ

Возрастное ограничение 16+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.