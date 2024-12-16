В Орехово-Зуеве пройдет общеобластное спортивное мероприятие

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В минувшие выходные в парках Орехово-Зуева прошло общеобластное мероприятие «Парки. Баранки». Гости приняли участие в разнообразных мастер-классах, квестах и угостились вкусным чаем с баранками. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в Дрезненском городском парке посетителей встречала самоварная станция «НеслуЧАЙная встреча», где можно было насладиться ароматным чаем и уютной атмосферой. Участники отвечали на вопросы чайной викторины, соревновались в поедании баранок на скорость и пробовали свои силы в «Сладком забеге».

Пироги, баранки, танцы и веселье — этот день точно согрел и порадовал каждого.

А в следующие выходные, 21–22 декабря, в парках Орехово-Зуевского округа пройдут мероприятия для любителей активного образа жизни. Каждый сможет поставить свой «зимний рекорд».

Например, в Парке Победы г. Орехово-Зуево состоятся массовый забег «Парковая миля», мастер-классы по видам спорта, скандинавская ходьба и спортивная анимационная программа.

Для гостей также подготовят угощения — будет работать самоварная станция.

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