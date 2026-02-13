В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы для спортсменов

В Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо запасы бесплатных презервативов для спортсменов иссякли за три дня, сообщает итальянская газета La Stampa.

«Запасы были исчерпаны всего за три дня. Нам обещали, что привезут еще, но когда именно — неизвестно», — прокомментировал ситуацию один из спортсменов.

Участник Олимпиады добавил, что атлетам выдали около 10 тыс. презервативов. При этом организаторы ОИ-2024 в Париже подготовили примерно 300 тыс. средств контрацепции.

Ранее норвежский биатлонист Стурла Хольм Лаэгрейд, ставший бронзовым призером Олимпиады-2026, внезапно расплакался во время интервью и признался в измене своей девушке. Спортсмен начал умолять возлюбленную о втором шансе.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

