В округе Серпухов открыли спортивную площадку на территории гимназии № 1

В Серпухове новую спортивную площадку открыли на территории гимназии № 1. Площадь объекта — 600 кв. метров. Проект полностью реализован за счет муниципального бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка отлично подходит не только для занятий спортом, но и для активного отдыха учащихся. В этом году к гимназии № 1 присоединились три детских сада: «Земляничка», «Кораблик» и «Радуга». В этих дошкольных учреждениях с самого раннего возраста стараются приучать детей к активному образу жизни и спорту. Новая площадка станет отличным подспорьем в этой работе.

В этом учебном году первоклассники гимназии получили 56 значков ГТО, из которых 32 являются золотыми, а 22 — серебряными.

«Уверен, что новая спортивная площадка будет очень востребована у учащихся, а современные уличные тренажеры и игровые объекты обязательно придутся по душе ребятам», — сказал глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.