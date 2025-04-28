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В округе Пушкинский в начале мая пройдут забеги «Рекорды Победы»

Марафон памяти «Рекорды Победы» пройдет в трех городах округа, но в разные дни. 1 мая забег состоится в Красноармейске. На старт бегунов приглашают к 11 часам утра на бульвар Зубова. Начало регистрации чуть раньше — в 10 утра, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

По словам организаторов, дистанция забега составит 1945 метров — это символичная длина, которая обусловлена историческим значением года окончания войны. В рамках забега предусмотрена праздничная программа, интерактивные игры для взрослых и детей, а также полевая кухня.

В рамках проведения эстафеты «Рекорды Победы» 1 мая 2025 года с 10:00 до 13:00 планируется перекрытие автомобильной дороги Бульвар Зубова и въезд на нее со всех прилегающих проездов. Администрация округа рекомендует жителям заранее планировать пути объезда.

В Ивантеевке забег пройдет 4 мая. Старт в 11:00. По вопросам участия в забеге можно обращаться по номеру 8(496)536-05-93.

В Пушкино марафон памяти состоится 9 мая — дистанция забега составит 2 километра. Любой желающий сможет принять участие, достаточно зарегистрироваться по ссылке до 16:00 6 мая 2025 года.

«Забеги станут символом памяти и уважения к подвигу Героев Великой Отечественной войны», — говорят организаторы.

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