В Одинцове прошел фестиваль волейбола Московской области

сегодня в 12:58

В Одинцовском городском округе прошел ежегодный фестиваль волейбола Московской области. В соревнованиях приняли участие более 100 юных волейболистов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В фестиваль прошел в регионе уже в седьмой раз. В соревнованиях участвовала 21 смешанная команда юношей и девушек 2011–2012 гг. р. из общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа и городского округа Краснознаменск. Волейбольные баталии прошли на 7 мобильных площадках, расположенных на футбольном поле стадиона «Центральный».

Судейский штаб был сформирован из игроков волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменок отделения волейбола областного «УОР № 2».

Победителем соревнований стала команда Одинцовской лингвистической гимназии. Второе место заняли волейболисты из Лицея № 1 (Краснознаменск). Бронзовые награды получили спортсмены из гимназии № 13. Четвертое место заняла команда лицея «Подмосковный».

Организаторами фестиваля являются: региональный «ЦСП № 6», Московская областная федерация волейбола, группа компаний «Садовое кольцо», администрация Одинцовского городского округа и гимназия Святителя Василия Великого.

Фестиваль прошел 13 сентября в Одинцово в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.