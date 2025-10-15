В Одинцове открыли новый сезон Единой школьной лиги

Новый сезон Одинцовской школьной лиги стартовал в городском округе 15 октября. Торжественный старт был дан в Гимназии им. Е. М. Примакова, которая присоединилась к соревнованиям в этом году, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Юных спортсменов приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Коруковец.

«Хочу поздравить вас с началом большого соревнования. Мы три года назад начали нашу Школьную лигу с одного города, с пяти школ. И сегодня у нас более 550 школ участвуют в этом соревновании. Победители получат хорошие призы, но главное для нас другое. Нам важно, чтобы вы общались, заводили новых друзей, дружили с другими школами, со своими сверстниками. И, конечно, поскольку это спорт, желаем победы! Всем удачи!» — сказал на церемонии открытия Одинцовской школьной лиги министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В сезоне 2025/2026 в Одинцовском городском округе в соревнованиях Школьной лиги примут участие команды 20 общеобразовательных школ — всего порядка 1000 юных спортсменов. Отметим, что в прошлом сезоне муниципалитет представляли 17 учебных заведений.

«Я вам даже немножко завидую. У вас есть возможность знакомиться, ездить в разные города Подмосковья, выступать на разных площадках. Это прекрасно, вы можете совершенствоваться, вы можете дружить. Я желаю вам побед, общения и наслаждения этим прекрасным праздником», — приветствовала участников Александра Коруковец.

Отметим, что в рамках Школьной лиги стартовали тренировки с амбассадорами. Первый мастер-класс провел амбассадор проекта, обладатель Кубка России по баскетболу, чемпион Единой лиги ВТБ, основатель проекта B1Box Виктор Кейру для школьников Павловского Посада. Он поделился секретами техники индивидуального владения мячом, рассказал об основных правилах командной игры и продемонстрировал несколько новых приемов выполнения бросков и передач. После мастер-класса состоялась фото и автограф-сессия. 25 октября именитый спортсмен проведет тренировку для участников Школьной лиги в Ступино. Мастер-класс состоится в Средней общеобразовательной школе № 9.

В сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области состоятся свыше 15 тысяч соревнований, в которых примут участие более 36 тысяч учащихся из 600 учебных заведений региона. Всего в этом свои команды представили 49 муниципалитетов. Календари соревнований еще формируются.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.