В Наро-Фоминске стартовал XXIII фестиваль юношеского спорта

Стартовал XXIII фестиваль юношеского спорта на приз главы Наро-Фоминского городского округа. Ярко, громко и традиционно — на стадионе «Нара» закипели первые баталии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль охватывает широкий возрастной диапазон и способствует развитию физической культуры и спорта среди школьников разных возрастных категорий:

для младших школьников проводится Спартакиада «Молодая звезда», для старших — «Олимпийские надежды».

Церемония открытия была по-настоящему праздничной: строем прошли команды из 18 школ, прозвучал гимн России, а право поднять флаг получили капитаны команд-победителей прошлого года.

Но вот церемонии завершились, и сразу началась жаркая борьба! Фестиваль открыли самые зрелищные и динамичные игры — турниры по мини-футболу.

В спартакиаде «Молодая звезда» 1 место — Наро-Фоминская СОШ № 7, 2 место — Апрелевская СОШ № 3, 3 место — Селятинская СОШ № 2.

В спартакиаде «Олимпийские надежды» победа у Апрелевской СОШ № 3, серебро у Наро-Фоминской СОШ № 1, бронза у Наро-Фоминской СОШ № 9.

Фестиваль — это больше, чем просто победы и поражения. Это школа характера, дружбы и настоящего спортивного духа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.