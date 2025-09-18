В Наро-Фоминске пройдет IV Кубок футбольных мам

сегодня в 13:55

IV Кубок футбольных мам в Наро-Фоминске станет финальным турниром в текущем сезоне. Матчи состоятся 20 сентября на стадионе «Строитель», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На после выйдут 12 женских любительских команд из разных регионов россии: «Валькирия» (Наро-Фоминск), «Мамы Лос-Петрос» (Лосино-Петровский), «Металлист-М Калининск» (Саратовская область), «Сафоново мамы» (Смоленская область), «ФМ Новая Москва», «ФМ Подольск КПРФ», «ФМ Зеленоград», «ФМ Москва», «Энергия КПРФ» (Новгород), «Динамо» (Дубна), «ФМ Большевик» (Серпухов) и ФШМП (Зеленоград).

Команды проведут серию игр в четырех дивизионах, которые названы в четь ветеранов Великой Отечественной войны из Наро-Фоминского городского округа: Веры Волошиной, Петра Самохина, Ивана Травкина и Александра Курзенкова.

Напомним, что в текущем сезоне Кубок футбольных мам проходил в Подольске на стадионе «Труд», в Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» и в Дмитрове на стадионе «Авангард».

Место проведения: Наро-Фоминский г. о., пос. Селятино, ул. Спортивная, д. 3, строение 3, стадион «Строитель» имени В. Мышкина;

Дата и время: 20 сентября, 9:30.

Традиционный Кубок футбольных мам проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.