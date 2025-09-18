сегодня в 18:28

В Мытищах завершился второй этап спартакиады трудящихся

В городском округе Мытищи 17 сентября завершился второй этап Спартакиады трудящихся. Соревнования по настольному теннису собрали команды пятнадцати трудовых коллективов округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир состоял из двух этапов: группового раунда и стадии плей-офф с матчами на выбывание. Спортсмены показали отличную подготовку, техническое мастерство и тактическое мышление.

В финале команда ООО «ТБМ» одержала победу над соперниками из ООО «ТРАКС», завоевав чемпионский титул. Третье место заняла команда «Московской пивоваренной компании».

Спартакиада — важное событие для укрепления корпоративного духа, повышения физической активности и здорового образа жизни среди работников. Участники выразили благодарность организаторам за проведение мероприятия и надежду на дальнейшее развитие спартакиадного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.