В Музеоне пройдут детские показательные выступления по серфингу

Спортивный объект «Серфинг» является одним из самых любимых среди жителей и гостей города на территории парка Музеон, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Эта многофункциональная площадка оснащена несколькими бассейнами для детей и взрослых, уникальными арт-объектами и специальными зонами отдыха. Особого внимания заслуживает современный тренажер для занятия серфингом. Это идеальное дополнение для благоустроенных набережных Москвы-реки.

23-го августа с 10:00 до 12:00 на объекте «Серфинг» в рамках фестиваля-форума «Территория Будущего. Москва 2030» на тренажере для детей пройдут показательные выступления, в которых примут участие юные титулованные серфингисты России.

Возраст участников разный, среди них есть как совсем юные, так и ребята постарше.

Например, Таисии Максаковой всего восемь лет. В прошлом году она вышла в полуфинал Чемпионата мира в Сеуле, где заняла второе место в полуфинале и почетное четвертое место в финале. На сегодняшний день Таисия является обладателем шести мировых рекордов и девяти рекордов России, а также около 40 медалей по различным видам спорта, от горных лыж и до ситивейва.

В показательных выступлениях также примут участие многократный призер различных соревнований, член сборной Москвы по серфингу и сборной команды «Налу Балу Тим», призер чемпионата уровня Gold международной ассоциации CWSA Kalinka wakesurfcup Луиза Ляхович.