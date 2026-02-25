В Можайском округе провели матч памяти Алексея Ефремова

Товарищеский футбольный матч памяти бывшего начальника ОМВД России по Можайскому округу Алексея Ефремова прошел 24 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал». В игре встретились команды «Друзья» и «Коллеги ОМВД», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На паркете ФОКа «Арсенал» сыграли команды «Друзья» и «Коллеги ОМВД». В составе первой выступил глава Можайского округа, координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Денис Мордвинцев. За вторую команду сыграл начальник ОМВД России «Можайский» Юрий Воронин.

Особым участником встречи стал сын Алексея Ефремова Илья. Он отметился забитым мячом и получил поддержку зрителей.

«Алексей был настоящим человеком, другом, который нас всех объединял. Спорт, а особенно футбол, для него был важной частью жизни», — отметил Денис Мордвинцев.

Алексей Ефремов служил в органах внутренних дел с 2002 года, а с 2019 года возглавлял ведомство в Можайском округе. 24 февраля 2024 года он скоропостижно скончался на сороковом году жизни.

Матч проводится второй год подряд и становится традицией, объединяющей коллег, друзей и близких. В этом году встреча прошла в атмосфере честной спортивной борьбы и завершилась ничьей со счетом 4:4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.