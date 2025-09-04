В Москве завершена реконструкция стадиона «Металлург»

В Москве подошли к концу комплексные работы по реконструкции знаменитого стадиона «Металлург» на Семеновской набережной. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По решению президента РФ и при поддержке председателя правительства России объект был передан Бауманскому университету. На территории стадиона благодаря работам по реконструкции появился современный спортивный кластер.

Здесь разместились футбольное поле, ФОК, детские и спортивные площадки. Также территорию благоустроили, сделали прогулочные маршруты.

Собянин назвал это «подарком Бауманке к новому учебному году». Он напомнил, что для студентов ранее возвели образовательный центр, общежитие. Теперь им будет доступен и спортивный стадион. Собянин надеется, что обновленный «Металлург» станет точкой притяжения не только студентов, но и жителей города.

«Металлург» возвели в начале 1920-х годов. В разные годы здесь тренировались Георгий и Серафим Знаменские, Александр Якушев, Геннадий Крылов и т. д. В конце прошлого века здесь проводила домашние матчи женская футбольная команда «Серп и Молот».

Ранее в Москве запустили первый полностью беспилотный трамвай с пассажирами. Он курсирует по маршруту № 10 «Метро „Щукинская“ — Улица Кулакова».