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В Москве силовики сорвали турнир Hype FC с участием Пираева и Аббасова

В Москве силовики сорвали бойцовский турнир Hype FC по поп-MMA, который должен был пройти 12 ноября на Live-арене, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, на мероприятие пришли люди в масках и увели главу Hype FC Альфредо Аудиторе (настоящее имя — Магомед Носаев).

После этого объявили, что бои не состоятся и фанаты начали расходиться.

Бойцовский ивент должен был пройти 1 ноября, но его перенесли.

Предварительной причины отмены мероприятия могли быть жалобы общественников, обвиняющих организаторов Hype в пропаганде наркотиков, рекламе казино, и т. д. Кроме того, сообщалось, что у главы организации Магомед Носаев есть проблемы с законом по нескольким статьям.

Ранее сообщалось, что в зону спецоперации отправился боец поп-ММА Ильяс Якубов, он будет служить гранатометчиком. Осенью 2023 года Якубова арестовали по обвинению по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).