Боец поп-ММА Ильяс Якубов отправился служить в зону спецоперации

В зону спецоперации отправился боец поп-ММА Ильяс Якубов, он будет служить гранатометчиком, сообщает Mash .

Осенью 2023 года Якубова арестовали по обвинению по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Его задержали из-за видеозапись, где были высказывания, оправдывающие терроризм.

На минувшей неделе спортсмену переквалифицировали статью. Теперь он обвиняется по ст. 282 УК РФ (о разжигании ненависти и вражды). С такой статьей можно пойти на спецоперацию.

Якубов уже подписал контракт с Минобороны РФ. Заявление на контракт боец написал в начале лета. Он сказал, что является ветераном боевых действий и хочет помогать стране.