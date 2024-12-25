В Москве отменен турнир БЕТСИТИ Сарнавского и Мартинса

Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126, во время которого в главном событии на «Live Арена» 27 декабря должны были встретиться российский боец AMC Fight Nights Александр Сарнавский и бразилец Адриано Мартинс отменили, сообщает Metaratings.ru .

В со-главном событии должны были выступать Гойти Дазаев и Геннадий Макарян.

В октябре Александр Сарнавский единогласным решением судей проиграл бой Ахмеду Алиеву на турнире AMC Fight Nights 125. На сегодня на его счету 41 победа и девять поражений.

Мартинс участвовал в последнем на сегодня бое против Донована Десмае в марте 2024 года на турнире Kongs FC 2. Он выиграл этот бой по результатам раздельного решения судей. За свою карьеру бразильский спортсмен одержал 29 побед и 12 поражений, еще один его бой признали несостоявшимся.

С 27 по 29 декабря в Московской области пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. На стадион в Красногорске выйдут сильнейшие спортсмены страны.