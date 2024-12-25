В Подмосковье пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам

В Московской области с 27 по 29 декабря пройдут Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На лыжный стадион МАСОУ «Зоркий» в Красногорске выйдут сильнейшие спортсмены страны. Медали соревнований будут разыграны в дисциплине «спринт» свободным и классическим стилем среди мужчин и женщин. В состав сборной Московской области на данные соревнования вошли более 70 спортсменов.

Всех любителей лыжного спорта 28 декабря ждут спринтерские гонки среди мужчин и женщин свободными стилем, а 29 декабря аналогичные гонки, но классическим стилем.

«Красногорская лыжня» — одни из старейших соревнований у лыжников в нашей стране, которые берут свое начало с 1968 года. Традиционно под Новый Год на трассу лыжного стадиона «Зоркий», созданную двукратным призером Олимпиады и коренным красногорцем Иваном Утробиным, приезжают спортсмены со всех регионов России.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.