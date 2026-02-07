В МОК опровергли информацию о вспышке норовируса на Олимпийских играх

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби опроверг вспышку норовируса на Олимпийских играх в Италии после случаев заражения хоккеисток, сообщает ТАСС .

Инфекцию нашли в сборных Финляндии и Швейцарии. Швейцарских хоккеисток даже изолировали после выявления случая заражения норовирусом у одной из спортсменок. Это произошло после победы в стартовом матче олимпийского турнира над командой Чехии.

Незадолго до инцидента инфекцию также обнаружили у финских спортсменок.

По словам Дюби, назвать случившееся вспышкой норовируса нельзя. Он отметил, что выявлено всего пять случаев заражения, а обо всех заболевших «позаботились». По его словам, лечение проводится «наиболее эффективным образом». Дюби предложил «не раздувать из этого большую проблему».

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс после инцидента связался с главой медицинского штаба. Та заявила, что нет никаких оснований, что данные случаи заражения взаимосвязаны.

6 февраля в Италии стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Соревнования будут проходить по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

