В Лыткарине прошел первый городской турнир по настольному теннису

В Лыткарине состоялся первый городской турнир по настольному теннису. В турнире смогли принять участие все желающие — без возрастных ограничений и требований к уровню подготовки. Соревнования прошли на территории нового сквера на улице Ленина, который был благоустроен в 2022 году в рамках национального проекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самым юным участником турнира стал 10-летний Дмитрий, а всего в соревнованиях приняли участие около 50 любителей настольного тенниса. Игры сопровождались музыкальным оформлением и непринужденной атмосферой, что сделало мероприятие по-настоящему семейным и доступным для всех.

«Для участников турнира были предусмотрены памятные призы. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере с музыкальным сопровождением. Турнир стал отличной возможностью провести вечер на свежем воздухе, пообщаться и проявить спортивный дух», — рассказали организаторы турнира.

По словам организаторов, соревнования вызвали большой интерес у молодежи, и теперь планируется проводить их на регулярной основе. Бесплатные турниры будут проходить каждое воскресенье в вечернее время. Участие по-прежнему остается открытым для всех — достаточно зарегистрироваться в телеграм-чате или просто прийти в сквер на Ленина. Ракетки можно будет получить на месте.

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