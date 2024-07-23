В Лосино-Петровском прошел открытый мастер-класс по самбо

На территории парка культуры и отдыха «Свердловский» в рамках партийного проекта «Za Самбо» местное отделение партии «Единая Россия» совместно с МАУК «Дирекция объединенных парков г. о. Лосино-Петровский», молодежным центром «Движение» и «Молодой Гвардией Единой России» организовали мастер-класс по самбо, передает пресс-служба администрации городского округа.

Опытный тренер Виталий Алексеев провел показательные выступления и подробно объяснил основные приемы этого вида спорта. Участники смогли попрактиковаться и почувствовали себя настоящими борцами. В тренировке испытали себя и молодогвардейцы.

«Открытое занятие по самбо прошло с большим успехом. Начинающие спортсмены с энтузиазмом осваивали приемы самозащиты и техники борьбы. Самбо — это не просто физическое развитие, но и воспитание сильного духа, дисциплины, уважения к противнику. Мы рады, что жители нашего округа с радостью приняли приглашение присоединиться к занятию», — прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Занятия по самбо проводятся в рамках партийных проектов «ZаСамбо» и «Детский спорт», которые направлены на популяризацию видов спорта, сохранения здоровья детей и продвижения здорового образа жизни у подрастающего поколения.

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