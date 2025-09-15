сегодня в 18:18

В Лосино-Петровском пройдет спортивное мероприятие «Осенний забег в парке»

На этой неделе в парках городского округа Лосино-Петровский жителей ждут спортивные и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

16 сентября в Свердловском парке в 17:00 пройдет спортивно-игровая программа.

18 сентября в Свердловском парке в 17:00 начнется анимационная программа, в 17:30 — веселые старты, а в 18:00 — настольные игры.

19 сентября в Лосино-Петровском парке пройдет уникальное спортивное мероприятие «Осенний забег в парке». Гостей ждут общая разминка, легкоатлетический забег, зона с горячим чаем, спортивно-игровая программа для всей семьи, мастер-класс по легкой атлетике.

20 сентября в Лосино-Петровском парке в 18:00 состоится мастер-класс по спортивно-бальным танцам.

21 сентября в Лосино-Петровском парке в 15:00 начнется анимационная программа, в 15:30 — спортивно-игровая программа, а в 16:00 — настольные игры.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.