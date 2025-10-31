В Лобне пройдут соревнования по танцевальному спорту

2 и 3 ноября во Дворце спорта города Лобни состоится традиционный кубок высшей лиги по танцевальному спорту. В турнире примут участие юниоры и взрослые из Москвы, Московской области и других регионов страны. Они представят большое количество современных танцев: хип-хоп, джаз-фанк, брейк–данс и другие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всех участников соревнований ждут памятные медали и дипломы. Для зрителей пройдет лотерея с подарками.

В прошлом году Кубок высшей лиги собрал в Лобне около 500 участников. В двухдневной борьбе спортсмены продемонстрировали профессиональную подготовку и волю к победе. Особое мастерство участники показали в номинации «Соло» и в парных выступлениях.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленина, 65, стр. 1. Вход свободный. 0+

Дворец спорта «Лобня» — это многофункциональная спортивная арена, обладающая большими ресурсами по проведению соревнований, турниров международного, федерального и областного уровней, общественных форумов, деловых встреч и других культурно — массовых мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.