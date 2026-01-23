сегодня в 19:45

В Красногорском колледже отметили День студента спортивными соревнованиями

В Красногорском колледже прошли спортивные соревнования в честь Дня студента, которые собрали участников и зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

В Красногорском колледже состоялось открытие Дня студента, приуроченное к спортивным соревнованиям. В мероприятии приняли участие студенты, которые продемонстрировали свои спортивные навыки и командную сплоченность. Зрители активно поддерживали участников, создавая атмосферу праздника и единства.

Соревнования позволили студентам проявить физическую подготовку, волю к победе и слаженность в командной работе. По итогам состязаний победителей наградили на торжественной церемонии.

Организаторы поблагодарили всех участников за проявленный спортивный азарт и отметили важность подобных мероприятий для студенческого сообщества Красногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.