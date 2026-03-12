В Красногорске школьникам рассказали о влиянии спорта на личность

Встреча «Здоровье. Спорт. Патриотизм» прошла в Опалиховской гимназии Красногорска. О роли спорта в становлении личности с учениками поговорил заместитель председателя совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Иван Мечишев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Опалиховской гимназии состоялось мероприятие «Здоровье. Спорт. Патриотизм», направленное на популяризацию здорового образа жизни. Перед школьниками выступил кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, член правления Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Иван Мечишев.

Он рассказал о детстве, увлечении музыкой, службе в спецвойсках и о том, какую роль спорт сыграл в формировании характера и жизненных принципов. В формате открытого диалога участники обсудили, как выбрать профессиональный путь, не потеряться в информационном потоке и сохранить патриотические ориентиры. Гость подчеркнул значение дисциплины, самоотдачи и поддержки семьи в достижении целей.

«Такие встречи очень важны, они находят глубокий эмоциональный отклик в душах ребят, заставляют их задуматься о том, что такое мужество, честь, отвага, патриотизм, любовь к Родине. Ведь главное — не ждать подходящего момента, а действовать сегодня, здесь и сейчас. Мы, педагоги, должны донести до подрастающего поколения, что патриотизм проявляется не в громких словах, а в ежедневных поступках: в том, как ты учишься, как относишься к друзьям и близким, как бережешь память о предках и в готовности встать на защиту Отечества», — отметила организатор встречи, педагог дополнительного образования Опалиховской гимназии Татьяна Калугина.

Гимназисты не только слушали выступление, но и участвовали в спортивных состязаниях, демонстрируя силу, выносливость и командный дух. В завершение встречи школьники исполнили патриотические песни под гитару.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.